Россия должна взять ответственность за выполнение решений Нормандского формата, - Украина в ТКГ

2 марта, 2021, 23:01

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за воплощение решений Нормандского формата

Об этом сообщает Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

"Представители нашей делегаии еще раз подчеркнули, что основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях , которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений. Но для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне ", - говорится в сообщении.

Представители Украины подчеркнули, что россияне вместо этого уклоняются от признания своей ответственности и продолжают настаивать на роли РФ как посредника в конфликте наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Кроме того, в гуманитарной подгруппе российская сторона вновь заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны на успешный пропуск конвоя ООН с гуманитарной помощью 1 марта через КПВВ "Счастье", что показал полную готовность участка к пропуску грузов и пассажиров.

"Инициативы, предложенные главой нашей делегации Леонидом Кравчуком, предоставление нами пассажирского транспорта (автобусов) для осуществления перевозки пассажиров на КПВВ " Счастье " и " Золотой ", других технических условий для начала устойчивой работы пропускных пунктов не оставляют аргументов российской стороне, которые могли бы оправдать ее промедление относительно разблокирования со своей стороны работы КПВВ и допуска украинских граждан к административным услуам и финансовой помощи ", - отмечает делегация Украины.

Представители Украины также добавили, что российская делегация пытается подчинить все вопросы - гуманитарные, вопросы безопасности, экономические - своей политической цели: заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с главарями террористических "ЛНР" и "ДНР".

"Украинская сторона расценивает такие заявления как проявление неуважения к государствам - участникам Нормандского формата и международных организаций, задействованных в решении конфликта, и как намерение достичь собственных политических целей за счет нарушения соответствующих международных договоренностей. Спасибо государствам-партнерам, прежде всего, Франции и ФРГ, а также ОБСЕ, которые не позволяют РФ односторонне пересмотреть Нормандские и Минские договоренности. Такие попытки не увенчаются успехом и получат надлежащую оценку со стороны международного сообщества ", - отмечает делегация Украины.

Напомним, представитель ОРДЛО от Украины Сергей Гармаш заявил, что модератор ОБСЕ давит на украинскую делегацию в ТКГ для обсуждения плана террористов "ЛНР" / "ДНР".

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