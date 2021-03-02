"Инвестиционные няни": Рада приняла законы о налоговых и таможенных льготах для инвесторов

2 марта, 2021, 13:27

Верховная Рада приняла проекты законов №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации инвестропроектов со значительными инвестициями

Проект закона №3761 поддержали 246 народных депутатов, а №3762 - 256, передает Еспресо.TV .

Согласно тексту проекта закона №3761, он предусматривает освобождение с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) ввоз оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. При этом оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее чем за три года до даты регистрации инвестпроекта, а его объемы будут определяться Кабинетом министров Украины с заключением соответствующего договора.

Законопроект также предусматривает освобождение предприятия-инвестора со значительными инвестициями от налога на прибыль после ввода в эксплуатацию объекта инвестпроекта в течение пяти лет.

В то же время проект закона №3762 вносит изменения в Таможенный кодекс и предусматривает освобождение от налогообложения ввозной пошлиной оборудования, которое ввозится инвестором для реализации инвестиционного проекта. Перечень и объемы этих товаров утверждает Кабмин Украины с заключением инвестиционного договора.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада приняла в целом проект закона №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

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