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"В жесткой форме с добрыми намерениями": экс-посол в США заявил, что Байден готов подталкивать Украину к реформам


фото: Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готова подталкивать Украину к реформам, иногда даже в жесткой форме с добрыми намерениями

Об этом рассказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Укринформ .

"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже иногда в жесткой форме с добрыми намерениями - для реализации ключевых шагов, которые будут политически тяжелыми, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", - заявил дипломат.

Он добавил, что и в Украине, и на Западе существуют определенные беспокойства, в частности замедление украинских реформ.

Экс-посол отметил, что подталкивание реформ в любом случае полезно для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Америки.

"Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и введения реальных решительных мер для сдерживания коррупции", - заявил Пайфер.

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