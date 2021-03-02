"У меня нет ответа, почему это происходило ночью", - заместитель Ермака о передаче дела Татарова в СБУ

2 марта, 2021, 12:29

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов не смог объяснить, почему подследственность по делу его коллеги Олега Татарова передавали из одного ведомства в другое ночью

Об этом заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов рассказал в интервью "Цензор".

"У меня нет ответа, почему это происходило ночью. Но что касается обстоятельств изменения органа досудебного следствия, то Офис генерального прокурора выполнил решение суда", - отметил Смирнов, комментируя передачу дела из подследственности Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности.

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Когда журналист вспомнил слова директора НАБУ Артема Сытника, заявившего о давлении на орган со стороны Офиса генпрокурора, заместитель Ермака заметил:

"Я внимательно прочитал интервью Артема (Сытника, - ред). Это больше слова политика, чем руководителя правоохранительного органа. Убежден, что эмоции со всех сторон только мешают нормальной работе".

Напомним, также в интервью Андрей Смирнов заявил, что взял на себя функции Олега Татарова в Офисе президента

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