"У меня нет ответа, почему это происходило ночью", - заместитель Ермака о передаче дела Татарова в СБУ
Об этом заместитель председателя Офиса президента Андрей Смирнов рассказал в интервью "Цензор".
"У меня нет ответа, почему это происходило ночью. Но что касается обстоятельств изменения органа досудебного следствия, то Офис генерального прокурора выполнил решение суда", - отметил Смирнов, комментируя передачу дела из подследственности Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности.
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Когда журналист вспомнил слова директора НАБУ Артема Сытника, заявившего о давлении на орган со стороны Офиса генпрокурора, заместитель Ермака заметил:
"Я внимательно прочитал интервью Артема (Сытника, - ред). Это больше слова политика, чем руководителя правоохранительного органа. Убежден, что эмоции со всех сторон только мешают нормальной работе".
- Напомним, также в интервью Андрей Смирнов заявил, что взял на себя функции Олега Татарова в Офисе президента
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