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Espreso.tvСпорт"Реал" снова потерял очки и пропустил вперед "Барселону" в чемпионате Испании

"Реал" снова потерял очки и пропустил вперед "Барселону" в чемпионате Испании


фото: Getty Images
В 25-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Реал Сосьедад" и опустился на третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Реал Сосьедад" вывел вперед на 55-й минуте Порту. "Реал" спасся от поражения на 89-й минуте, когда забил Винисиус Жуниор.

Таким образом, "Реал" набрал 53 очка и скатился на третье место. Мадридцев по дополнительным показателям опережает "Барселона", у которой также 53 пункта.

Возглавляет турнирную таблицу "Атлетико", который имеет 58 очков и матч в запасе.

"Реал Сосьедад" набрал 42 балла и идет пятым.

Чемпионат Испании

25-й тур

1 марта

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1: 1

Голы: Винисиус Жуниор, 89 - Порту, 55

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