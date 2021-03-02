"Реал" снова потерял очки и пропустил вперед "Барселону" в чемпионате Испании

2 марта, 2021, 08:13

В 25-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Реал Сосьедад" и опустился на третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Реал Сосьедад" вывел вперед на 55-й минуте Порту. "Реал" спасся от поражения на 89-й минуте, когда забил Винисиус Жуниор.

Таким образом, "Реал" набрал 53 очка и скатился на третье место. Мадридцев по дополнительным показателям опережает "Барселона", у которой также 53 пункта.

Возглавляет турнирную таблицу "Атлетико", который имеет 58 очков и матч в запасе.

"Реал Сосьедад" набрал 42 балла и идет пятым.

Чемпионат Испании

25-й тур

1 марта

"Реал" - "Реал Сосьедад" 1: 1

Голы: Винисиус Жуниор, 89 - Порту, 55

Напомним, 27 февраля гол аргентинского форварда Лионеля Месси помог "Барселоне" победить "Севилью" в чемпионате Испании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb