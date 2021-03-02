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Espreso.tvОбщество"Не надо спешить": Аваков выступил "категорически против" выращивания конопли "где-то на подоконнике"

"Не надо спешить": Аваков выступил "категорически против" выращивания конопли "где-то на подоконнике"


фото: nikvesti.com
Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против легализации марихуаны

Об этом он заявил в интервью блогеру Дмитрию Гордону.

Он поддержал легализацию медицинского каннабиса. Но против, чтобы в Украине все могли курить марихуану.

"Я не против того, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту. Но я категорически против, чтобы позволить выращивать марихуану где-то на подоконнике и при необходимости покуривать. Потому что марихуана - это открытая дорога к более тяжелым наркотикам. Считаю, что некоторые страны, которые это легализовали , уже жалеют. Здесь не надо спешить. Это создаст в нашей непростой жизни тягу к более тяжелым наркотикам ", - сказал Аваков.

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