"Кнопкодавить сможет тот, у кого есть третья рука": Гончаренко об установлении сенсорной кнопки в Раде

2 марта, 2021, 11:28

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал установление сенсорной кнопки в Верховной Раде

Об этом Гончаренко сказал во время брифинга в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Кнопкодавить сможет тот, у кого третья рука. Иначе невозможно. Или ногой то, это уже те, кто каким-то восточными единоборствами или балетом владеют. Потому что это сложно", - сказал Гончаренко.

Он также отметил, что с новой системой "Шкарлет министром точно бы не стал".

При этом, по словам нардепа, сама сенсорная кнопка в Верховной Раде была все время, но включили ее только сейчас.

"Она стояла там все время. Там нет никаких новых кнопок. Там все то, что было и раньше, просто наконец это включили. Наверное, кто-то раньше сидел и не рассказывал Разумкову, что ее можно включить", - отметил он.

Напомним, 2 марта народные депутаты впервые проголосовали в Верховной Раде с помощью сенсорной кнопки.