"Европейская Солидарность" требует немедленно внести закон о коллаборационизме и ВСК по "вагнеровцам" в повестку дня - Ирина Геращенко
"Ровно семь лет назад Совет Федерации проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забудьки с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, обратившийся с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украину. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", - напомнила Геращенко.
"Байден, новый президент Соединенных Штатов, выдал очень сильное заявление к седьмой годовщине оккупации Крыма, где очень четко назвал, кто же является захватчиком - это Российская Федерация. И только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке. На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирия нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", - призвала Ирина Геращенко.
"На Востоке не сепаратисты, не боевики - там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", - отметила Ирина Геращенко.
"Конечно, монобольшинству "лишь бы не Порошенко", и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больший патриот. Главное принять этот закон", - отмечает сопредседатель "Европейской Солидарности".
"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высоких кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня снова предают украинских разведчиков, сдают их", - замечает Геращенко.
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