"Европейская Солидарность" требует немедленно внести закон о коллаборационизме и ВСК по "вагнеровцам" в повестку дня - Ирина Геращенко

2 марта, 2021, 12:40

Фракция "Европейская Солидарность" требует от руководства парламента немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создания ВСК по "вагнеровцам". Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она напомнила, что ровно семь лет назад Кремль начал оккупацию украинских территорий

"Ровно семь лет назад Совет Федерации проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забудьки с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, обратившийся с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украину. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", - напомнила Геращенко.

"Байден, новый президент Соединенных Штатов, выдал очень сильное заявление к седьмой годовщине оккупации Крыма, где очень четко назвал, кто же является захватчиком - это Российская Федерация. И только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке. На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирия нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", - призвала Ирина Геращенко.

"На Востоке не сепаратисты, не боевики - там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", - отметила Ирина Геращенко.

"Конечно, монобольшинству "лишь бы не Порошенко", и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больший патриот. Главное принять этот закон", - отмечает сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высоких кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня снова предают украинских разведчиков, сдают их", - замечает Геращенко.