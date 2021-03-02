"Арсенал" решил избавиться от одного из лучших бомбардиров

2 марта, 2021, 20:04

Лондонский "Арсенал" готов продать французского форварда Александра Ляказетта

Об этом сообщает Football London .

По информации источника, руководство "Арсенала" готово продать Ляказетта только за достойную цену, если предложенная сумма не будет устраивать англичан, француз останется в команде. Главным претендентом на форварда является "Монако".

В нынешнем сезоне Александр Ляказетт провел 30 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт 29-летнего француза с "Арсеналом" действует до лета 2022 года. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 35 млн евро.

27 января "Арсенал" арендовал у мадридского "Реала" норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

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