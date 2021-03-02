Президент Армении во второй раз отказался освобождать главу Генштаба по требованию Пашиняна
2 марта, 2021, 15:19
Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать прошение премьера Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна
Об этом сообщает news.am .
"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сказано в сообщении.
Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих".
Это уже второй раз президент Армении решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Впервые он сделал это 27 февраля.
В ответ Пашинян снова направил президенту проект указа об увольнении Гаспаряна.
- Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти