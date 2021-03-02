Президент Армении во второй раз отказался освобождать главу Генштаба по требованию Пашиняна

2 марта, 2021, 15:19

Президент Армении Армен Саркисян повторно отказался подписывать прошение премьера Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна

Об этом сообщает news.am .

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сказано в сообщении.

Саркисян также решил обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность поправок в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Это уже второй раз президент Армении решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Впервые он сделал это 27 февраля.

В ответ Пашинян снова направил президенту проект указа об увольнении Гаспаряна.

Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

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