Правительство ищет возможность введения летнего тарифа на газ в апреле-июне

2 марта, 2021, 13:08

Кабинет министров рассматривает возможность введения летнего тарифа на газ для населения в апреле-июне этого года

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, открытие рынка газа стало важным шагом, который должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям делать выгодный выбор.

"Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы", - цитирует пресс служба слова Шмыгаля в ходе совещания по годовому тарифу на газ.

Премьер подчеркнул, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые державы, защитит население от резких колебаний цен.

Во время совещания также обсудили возможные пути для запуска годового продукта уже во втором квартале (апрель-июнь). Шмыгаль дал поручение главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для теплокоммунэнерго.

Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.