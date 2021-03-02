Посещала оккупированный Крым: еще одной российской актрисе запретили въезд в Украину
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Очередную нарушительницу остановили в аэропорту "Борисполь". В ходе контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда", - говорится в сообщении.
Женщина прилетела в Украину рейсом из Минска (Беларусь). При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
"Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - говорится в сообщении.
По ее словам в Украине она планировала принять участие в киносъемках.
За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.
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