Об этом он сообщил в Facebook.

"Сейчас вакциновино не более 5 тыс. медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартны. Как и при любой прививке - покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры. Сегодня Канада утвердила к экстренному медицинскому использованию вакцину и заказала 2 млн доз вакцин AstreZeneca с того самого завода в Индии", - написал Радуцкий.

В то же время он подчеркнул, что для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 необходимо ускорить темпы вакцинации.

"Минздрав обещает увеличить количество вакцинированных до 10-15 тыс. в день. Но нам нужно двигаться в десять раз быстрее, чтобы к концу года вакцинировались крайней мере 10 млн украинцев. Иначе осенью будем иметь очередную волну коронавируса, и придется снова вводить более строгие карантинные ограничения. В то время, когда другие страны вернутся к нормальной жизни", - отметил Радуцкий.

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