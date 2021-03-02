Перед тем, как вакцинировать людей от COVID-19, их необходимо застраховать от возможных побочных действий вакцины, - Сердюк

Об этом шла речь в эфире программы "Главное" телеканала "Еспресо" , передает Еспресо.Захид.

Ведущая программы напомнила, что Министерство здравоохранения Украины планирует до 7 июня выйти на цифру 10-11 тысяч вакцинированных от COVID-19 в сутки.

Президент Всеукраинского совета защиты прав пациентов оптимизма Минздрава не разделяет.

"Что должно произойти, какой-то взрыв доверия к вакцине, действиям правительства, чтобы так раз - и оно все пошло? Должны быть реальные доказательства, реальные действия со стороны правительства. Первое - это собственный пример, уже показал Степанов (министру здравоохранения Максиму Степанову сделали прививку от коронавируса индийской вакциной Covishield. Процесс снимали на камеру журналисты, - ред.). Но не одного Степанова надо вакцинировать. Второе - это конкретные выплаты и конкретный страховой полис. Мы покупаем билет на поезд и застрахованы, когда машинист - пьяный или рельсы разобрали и что-то из-за этого произошло. Если я поврежден, получу компенсацию. Государство должно это показать. это уже сделали в Хмельницком, где городской совет уже застраховала всех медиков на случай возможных побочных эффектов", - сказал Сердюк.

По его словам, это должно быть на государственном уровне.

"Если мы говорим, что вакцина - безопасна, что было очень мало каких-либо серьезных последствий, пожалуйста, - есть страховой полис", - сказал Сердюк.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов считает, что сейчас появилось большое количество людей, которые хотели бы сорвать вакцинацию.

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