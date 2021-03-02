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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд начал финансирование пенсий марта

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий марта

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил 700 млн грн на финансирование пенсий марта

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, ПФУ начал финансирование пенсий марта. На пенсионные выплаты направлено 700 млн грн.

В пПресс-службе отметили, что выплаты будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

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