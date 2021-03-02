Пенсионный фонд начал финансирование пенсий марта
2 марта, 2021, 16:53
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) направил 700 млн грн на финансирование пенсий марта
Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.
Согласно сообщению, ПФУ начал финансирование пенсий марта. На пенсионные выплаты направлено 700 млн грн.
В пПресс-службе отметили, что выплаты будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.
- Напомним, 1 марта состоялась автоматическая индексация пенсий на 11% . Пенсионные выплаты выросли минимум на 100 грн, а в среднем - на 308 грн.
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