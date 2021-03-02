Parimatch заплатил 180 млн грн за первую в Украине лицензию на букмекерскую деятельность
Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, передает " НВ ".
Согласно закону о легализации азартных игр лицензия для букмекерских пунктов выдается на пять лет, а ее стоимость составляет 30 тыс. минимальных заработных плат (180 млн грн, или $ 6,4 млн).
Ранее ООО "Париматч" получило лицензию на проведение азартных игр в Интернете.
Эта компания также остается единственной, которая получила лицензию на онлайн-казино, однако еще не подтвердила передачу денег за нее в Государственную казначейскую службу.
Руководителем украинского ООО "Париматч", получившего лицензию на онлайн-казино и букмекерскую деятельность, является Наталья Гилевич, которую также называют CEO Parimatch Ukraine.
Конечным владельцем этого предприятия является гражданка Кипра Екатерина Белорусская, президент и основатель международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.
В холдинге Parimatch есть еще одна кипрская компания - Ericius Investments Limited, которая владеет торговыми марками Париматч, Париматч лото, Париматч спорт, Parimatch Спорт и другими.
Эта же компания в начале февраля 2021 года зарегистрировала новую торговую марку ТМ Париматч, а среди руководителей Ericius Investments Limited значатся гендиректор холдинга Сергей Портнов и Иоанна Параскева.
- Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации игорного бизнеса № 2285-д. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.
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