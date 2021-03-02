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Espreso.tvСпортОлимпийский чемпион Абраменко получил первую медаль после возобновления карьеры

Олимпийский чемпион Абраменко получил первую медаль после возобновления карьеры


фото: Getty Images
Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко выиграл серебряную награду в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Швейцарии

Об этом сообщает Общественное Спорт.

Сборная Украины по лыжной акробатике выступила на Кубке Европы в Айроло основным составом. Участие в этих соревнованиях стало одним из этапов подготовки команды к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 11 марта в Алматы (Казахстан).

Александр Абраменко выиграл в лыжной акробатике серебро, еще один украинец - Никита Кузнецов получил бронзу. Победу одержал швейцарец Ноэ Рот.

В женских соревнованиях сборной Украины бронзу принесла Анастасия Новосад. Победу одержала австралийка Даниэллы Скотт.

Александр Абраменко выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпиаде-2018 в Пьончхане. В 2019 году украинец объявил, что пропустит один сезон из-за травмы.

Медаль Кубка Европы стала для 32-летнего Абраменко первой после возобновления карьеры.

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