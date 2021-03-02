Оккупанты в ОРДЛО проводят интенсивные тренировки вблизи линии соприкосновения и укрепляют лидирующие позиции, - разведка
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжает интенсивные тренировки минометных и артиллерийских расчетов вблизи линии соприкосновения с их практическим развертыванием и наведением на цели огневого поражения.
"Вместе с тем противник совершенствует инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений", - говорится в сообщении.
Кроме того, с начала этого года в ходе занятий по инженерной подготовке в подразделениях соединений и частей первого и второго армейских корпусов под руководством инструкторов - кадровых военнослужащих ВС РФ отрабатываются вопросы изготовления и применения самодельных взрывных устройств повышенной мощности с различными способами приведения их в действие .
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