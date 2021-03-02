Оккупанты семь раз нарушили "тишину", девять военных ООС пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Павлополя и Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

Неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирования. Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматической станковой и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. По состоянию на утро на Донбассе пока без обстрелов.

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