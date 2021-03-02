«Не противостоял повышению тарифов": Медведчук анонсировал сбор подписей граждан за импичмент Зеленского
2 марта, 2021, 22:36
Лидер ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что партия будет собирать подписи людей за отставку президента Украины Владимира Зеленского
Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина .
Медведчук согласился, что в парламенте из-за монобольшинства "Слуги народа" провести процедуру импичмента невозможно.
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"Мы хотим обратиться к людям и в поддержку процедуры импичмента собирать и их подписи. Мы будем делать это, чтобы найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным судом и с преступным закрытием трех каналов ", - сказал лидер ОПЗЖ.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 4 февраля партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что депутаты "Оппозиционной платформы - за жизнь" инициативой импичмента Владимиру Зеленскому пытаются "внести раскол и спровоцировать внутренний кризис" в Украине.
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