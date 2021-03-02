«Не противостоял повышению тарифов": Медведчук анонсировал сбор подписей граждан за импичмент Зеленского

2 марта, 2021, 22:36

Лидер ОПЗЖ и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что партия будет собирать подписи людей за отставку президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина .

Медведчук согласился, что в парламенте из-за монобольшинства "Слуги народа" провести процедуру импичмента невозможно.

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"Мы хотим обратиться к людям и в поддержку процедуры импичмента собирать и их подписи. Мы будем делать это, чтобы найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным судом и с преступным закрытием трех каналов ", - сказал лидер ОПЗЖ.