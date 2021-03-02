НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке

2 марта, 2021, 18:26

Национальный банк Украины выявил в ПриватБанке нарушения в сфере финансового мониторинга

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным пресс-службы нарушение выявлено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.