НБУ зафиксировал нарушение финмониторинга в ПриватБанке
2 марта, 2021, 18:26
Национальный банк Украины выявил в ПриватБанке нарушения в сфере финансового мониторинга
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По данным пресс-службы нарушение выявлено по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.
НБУ направил ПриватБанку письменное предостережение за нарушение порядка приостановления финансовых операций.
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