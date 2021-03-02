Нацрегулятор разработал изменения, по которым поставщики газа должны публиковать годовую цену на газ, - Татьяна Бойко

2 марта, 2021, 22:01

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разработала проект изменений об обязанности поставщиков публиковать годовую цену на газ. Но окончательное решение еще не принято

Об этом сообщила Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

По ее словам, согласно готовящимся изменениям "до 25 апреля все поставщики, которые планируют поставлять газ бытовым потребителям, должны обнародовать годовую цену. И это будет базовая цена. На сьогодняшний день базовыми являются месячные цены".

Она уточнила, что решение еще не принято.

"Сейчас мы имеем только проект. Этот проект постановления НКРЭКУ предусматривает внесение изменений в двух документах - правила поставки и типового договора. Возможно, еще что-то изменится - никто не знает, что будет принято в конечном варианте", - сказала Бойко.