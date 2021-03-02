На Запорожской АЭС застрелилась военнослужащая

2 марта, 2021, 16:28

2 марта в Запорожской области на территории атомной электростанции застрелилась женщина-военнослужащая

Информацию о происшествии журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает Укринформ .

На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая.

"Да, подтверждаю", - сообщили в полиции.

Как отмечается, инцидент произошел после 12 часов дня. Женщина 1987 года рождения.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.

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