На Запорожской АЭС застрелилась военнослужащая
2 марта, 2021, 16:28
2 марта в Запорожской области на территории атомной электростанции застрелилась женщина-военнослужащая
Информацию о происшествии журналистам подтвердили в ГУНП в Запорожской области, передает Укринформ .
На территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая.
"Да, подтверждаю", - сообщили в полиции.
Как отмечается, инцидент произошел после 12 часов дня. Женщина 1987 года рождения.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся все необходимые следственные мероприятия. В Нацгвардии ситуацию пока не комментируют.
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