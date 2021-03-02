Минобороны закупило списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 годов за более чем 126,5 млн грн, - нардеп Бондарь

2 марта, 2021, 22:20

Минобороны закупило боеприпасы, которые не соответствуют требованиям безопасности и не подлежат закупке как опасные и неэффективные

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на нардепа Михаила Бондаря.

По данным Бондаря, заключен государственный контракт на поставку 5000 выстрелов УОФ12 по цене, эквивалентной 760 евро за штуку. Общая стоимость достигла 126,5 млн грн. В качестве поставщика указано Czech Defense Systems a.s.

Депутат отмечает, что речь идет о боеприпасах СССР 1986-1988 гг. производства, которые продает как лишнее имущество Минобороны Болгарии.

"Закупленные по госконтракту выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке, как опасные и неэффективные. Заместитель министра обороны О. Миронюк ... с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристик товара ", - утверждает Бондарь.

Опасные и старые снаряды, по данным депутата, закупили по повышенной цене. Украина отдала за каждый выстрел 760 евро при том, что на рынке ЕС они стоят от 295 до 470 евро за единицу.

Убытки бюджета, по данным депутата, составляют 48,28 млн грн.

"Украине уже предлагали закупить эти выстрелы в 2018-2019 гг. По 450 евро, но тогда Минобороны отказалось приобрести их, поскольку они не соответствуют требованиям и стандартам", - отмечает Бондарь.