Михаил Поплавский в рокерском стиле представил модный клип на новую песню "Далі буде"

2 марта, 2021, 14:15

Как и ролик "Юний Орел" клип также снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube и других

Трендсеттер украинского шоу-бизнеса Михаил Поплавский презентовал концертный клип на новую песню "Далі буде". Видео снимали с использованием новейших технологий - 3D виртуальной реальности, LED Cube и других.

Идея клипа - дорога жизни с препятствиями, радостью, потерями, любовью, разочарованием, падениями и взлетами.

https://www.instagram.com/p/CL5AlbwJ4RI/?utm_source=ig_web_copy_link

Ректор Национального Университета культуры и искусств Михаил Поплавский в кругу звездных выпускников, друзей и коллег представил концертный клип на новую песню "Далі буде". Это был пилотный проект с использованием новейших технологий.

В таком смелом рокерском образе Михаила Поплавского увидел автор идеи съемок в 3Д VR и режиссер клипа, студент 5-го курса Университета культуры Михаил Харченко. Михаил Поплавский течение клипа рассекал на "Harley-Davidson" и несколько раз менял образ рокера на романтика в окружении балета и бэк-вокалисток в соблазнительных костюмах.

"Этот проект дал мне бесценный опыт и переосмысление современных тенденций режиссуры, знакомство с настоящими профессионалами. Ну, и, конечно, подарил невероятные эмоции. В клипе "Далі буде" через видеоряд, символику, колористику мы пытались передать характер Михаила Поплавского, его волю к победе, оптимизм, страсть, энергичность и любовь к жизни!" - делится впечатлением Михаил Харченко.

"Песня "Далі буде" - философия моей жизни. Хочу поблагодарить авторов, которые смогли в ней отразить мои жизненные убеждения, что мы сами творцы своей судьбы, никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно идти к цели, быть всегда собой. Жить, любить, творить и побеждать, чего и вам всем желаю", - говорит Михаил Поплавский.

"Команда работала с такой технологией впервые. Экспериментировали и узнавали новое вместе. Съемки длились один день. Но еще больше времени занял постпродакшн, так как большую роль играла 3D графика, которую затем создавал дизайнер отдельно. В клипе использовано 7 локаций, что очень наполнило его разноплановым ощущением главной философской мысли произведения", - акцентирует внимание режиссер клипа и постпродакшна Лилия Еременко.

Далі буде (продолжение следует) - обещает Михаил Поплавский. В ближайшее время порадует новыми сюрпризами. Публике представят еще четыре новых видео-проекта.