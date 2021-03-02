МИД Украины начал процесс введения санкций против архитектурного бюро, которое строило оперный театр в Крыму

2 марта, 2021, 15:54

Украина начала введение санкций в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau и руководства из-за строительства оперного театра в оккупированном Севастополе

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Радио Свобода .

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - сообщили чиновники.

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В МИДе отметили, что Украина начала введение санкций за сотрудничество с оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма.

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