МИД Украины начал процесс введения санкций против архитектурного бюро, которое строило оперный театр в Крыму
Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Радио Свобода .
"В связи с участием австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - сообщили чиновники.
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В МИДе отметили, что Украина начала введение санкций за сотрудничество с оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма.
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