Можно заснуть: Маркевич резко раскритиковал футбол "Шахтера"

2 марта, 2021, 18:18

Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич заявил, что, глядя на игру донецкого "Шахтера", ему хочется спать

Об этом сообщает 1927.kiev.ua .

По словам Маркевича, нельзя играть в футбол в таком стиле, как это делает "Шахтер".

"Шахтер" создает только один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им трудно забивать голы, нет скоростных атак. Честно говоря, нельзя играть так, как играет "Шахтер". Это не футбол - можно уснуть. Есть такие игроки, а они все поперек и назад играют. Это не футбол ", - сказал Мирон Маркевич.

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