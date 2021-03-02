Можно заснуть: Маркевич резко раскритиковал футбол "Шахтера"
2 марта, 2021, 18:18
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич заявил, что, глядя на игру донецкого "Шахтера", ему хочется спать
Об этом сообщает 1927.kiev.ua .
По словам Маркевича, нельзя играть в футбол в таком стиле, как это делает "Шахтер".
"Шахтер" создает только один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им трудно забивать голы, нет скоростных атак. Честно говоря, нельзя играть так, как играет "Шахтер". Это не футбол - можно уснуть. Есть такие игроки, а они все поперек и назад играют. Это не футбол ", - сказал Мирон Маркевич.
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
- 26 февраля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы .
- По результатам жеребьевки "Шахтер" сыграет против "Ромы" , а "Динамо встретится с" Вильярреалом ".
- 28 февраля "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Заре" .
- 2 марта стало известно, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру покинет команду, если не получит золотые медали чемпионата Украины.
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