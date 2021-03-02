Модератор ОБСЕ давит на украинскую делегацию в ТКГ для обсуждения плана боевиков, - Гармаш
Об этом журналист и член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш написал в Facebook.
"В Минском процессе " прорыв "! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала " эксперт " ОРДО Майя Пирогова, потом и " эксперты " из Луганска. До этого, четыре заседания " эксперты ОРДЛО " присутствовали, но молчали. И вот они заговорили! В начале было слово ", - отметил Гармаш.
По его словам, на заседании 2 марта представитель России говорил меньше минуты.
"В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не является членом ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений", - отметил член украинской делегации.
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