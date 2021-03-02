Мэр Николаева Сенкевич: кто не захочет вакцинироваться, будет лечиться от COVID-19 за свой счет
2 марта, 2021, 20:29
Жители Николаева, которые откажутся от прививки от COVID-19, в случае заражения коронавирусом будут лечиться за свои деньги
Об этом сказал городской голова Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира на Facebook.
"Те, кто будут писать отказы от вакцинации, будут лечиться, если заболеют коронавирусом, не за счет НСЗУ, как это есть сейчас, а за свой", - сказал Сенкевич.
Он также сообщил, что сейчас в городе уже вакцинировались 160 медицинских работников, работающих с пациентами, больными COVID-19.
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