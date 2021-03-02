Медведчук заявил о готовности к аресту и что не собирается вести политическую деятельность из-за рубежа

2 марта, 2021, 21:45

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук заявляет, что его могут арестовать, но политическую деятельность он будет вести в Украине

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина .

На вопрос, готов ли он к задержанию и аресту, Медведчук ответил утвердительно: "Готов ... Когда вы задаете такой вопрос, как я могу сказать, что доказательства не будут сфальсифицированы? Сегодня СБУ занимается фальсификацией данных и доказательств".

"Политическую деятельность надо продолжать в той стране, в которой она имеет значение. Я не собираюсь продолжать политическую деятельность из-за рубежа, я буду это делать в Украине", - сказал нардеп.

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Медведчук отрицает финансирование терроризма.

"Это полностью исключено. Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать в том, что было какое-то финансирование терроризма, это вызывает у меня смех. Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк или что? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались только в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было ", - заявил лидер ОПЗЖ.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности на Виктора Медведчука и Оксану Марченко.