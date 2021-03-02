Лидер "Ливерпуля" сыграет за свою сборную на Олимпиаде

2 марта, 2021, 12:12

Форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах намерен выступить за сборную Египта на Олимпиаде в Токио

Об этом сообщает Ahran Online .

По информации издания, Мохамед Салах может быть вызван в олимпийскую сборную Египта для участия в Играх в Токио летом 2021 года.

"Предварительно команду поведут за собой Мохамед Салах и Мохамед Эль-Нэнни. Салах - один из важнейших футболистов мира на данный момент, естественно вызвать его в олимпийскую команду. Мы начнем официальные переговоры с "Ливерпулем" после перерыва на матчи сборных в марте", - сказал главный тренер олимпийской сборной Египта Шаки Гариб.

В олимпийском футбольном турнире могут принимать участие игроки до 23 лет, но тренеры могут включать в состав команд трех игроков старшего возраста.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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