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Лукашенко сделал своего сына генерал-майором


фото: belta
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил своему старшему сыну Виктору воинское звание генерал-майора запаса

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, соответствующий указ был подписан 1 марта.

"Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора запаса", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Александра Лукашенко по вопросам национальной безопасности.

Согласно указу Александра Лукашенко, это решение обусловлено переходом его сына на выборную должность.

  • Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

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