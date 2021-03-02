Лукашенко сделал своего сына генерал-майором

2 марта, 2021, 10:31

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил своему старшему сыну Виктору воинское звание генерал-майора запаса

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, соответствующий указ был подписан 1 марта.

"Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора запаса", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Александра Лукашенко по вопросам национальной безопасности.

Согласно указу Александра Лукашенко, это решение обусловлено переходом его сына на выборную должность.

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.

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