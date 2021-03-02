Лукашенко сделал своего сына генерал-майором
2 марта, 2021, 10:31
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил своему старшему сыну Виктору воинское звание генерал-майора запаса
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, соответствующий указ был подписан 1 марта.
"Полковникам Владимиру Куприянюку, Роману Подлиневу, Николаю Карпенкову, Дмитрию Шахраеву, Андрею Павлюченко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора. Виктору Лукашенко предоставлено очередное воинское звание генерал-майора запаса", - говорится в сообщении.
В то же время стало известно, что Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Александра Лукашенко по вопросам национальной безопасности.
Согласно указу Александра Лукашенко, это решение обусловлено переходом его сына на выборную должность.
- Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси договорились о дальнейшей координации своих силовых ведомств.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти