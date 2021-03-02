Лучшего боксера мира "обвинили" в том, что он избегает Усика

2 марта, 2021, 22:40

Экс-чемпион мира в суперсреднем весе Калеб Труа пошутил, что Сауль Альварес избегает поединка с Александром Усиком

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Трибуна ".

Альварес отстоял в поединке против Йилдирима титул чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Калеб Труа в восторге от результата "Канело" в этом поединке.

"Любое обвинение в адрес " Канело " в связи с этим боем - нелепость. Он только недавно дрался с чемпионом WBA в суперсреднем весе, а сейчас провел поединок с обязательным претендентом WBC, запланировав объединительный бой в мае. Чего еще кто-то может хотеть от топ-бойца в нашем виде спорта? " - говорится в сообщении Труа.

Однако после многочисленных комментариев в сети Труа "изменил" свое мнение.

"О, Боже, забудьте, о чем я говорил ранее. Канело избегает Усика", - пошутил Труа.

Сауль Альварес лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Александр Усик должен провести бой против британца Джо Джойса за пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

28 февраля Сауль Альварес победил техническим нокаутом турка Авни Йилдирима в бою за титулы WBA и WBC во втором среднем весе.

1 марта Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

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