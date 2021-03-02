Лопес "встрял" в ссору Ломаченко с американским чемпионом и пришел к неожиданному выводу

2 марта, 2021, 15:51

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес завил, что Василий Ломаченко сильнее Девина Хейни, поэтому американец не согласится на бой с украинцем

Об этом Лопес завил во время трансляции в Instagram.

По его словам, Ломаченко сильнее обладателя "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), поэтому Хейни не согласится на бой с украинцем.

"Я выберу Лому. Никто не готов драться с ним. Никто. Я думаю, что сейчас этот бой превратится в пытку. Я знаю, что Девин не хочет драться с Ломаченко. Это то, что мне известно. Я точно это знаю", - сказал Лопес, который в октябре 2020 года одолел Ломаченко в поединке за титулы WBC, WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.

Отметим, Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время как Хейни владеет "регулярным" титулом организации.

Напомним, 1 марта Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC Девином Хейни.

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