Лопес "встрял" в ссору Ломаченко с американским чемпионом и пришел к неожиданному выводу
Об этом Лопес завил во время трансляции в Instagram.
По его словам, Ломаченко сильнее обладателя "регулярного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), поэтому Хейни не согласится на бой с украинцем.
"Я выберу Лому. Никто не готов драться с ним. Никто. Я думаю, что сейчас этот бой превратится в пытку. Я знаю, что Девин не хочет драться с Ломаченко. Это то, что мне известно. Я точно это знаю", - сказал Лопес, который в октябре 2020 года одолел Ломаченко в поединке за титулы WBC, WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира.
Отметим, Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время как Хейни владеет "регулярным" титулом организации.
- Напомним, 1 марта Василий Ломаченко заявил, что готов драться с чемпионом мира WBC Девином Хейни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти