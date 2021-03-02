Лавров пригрозил США "однозначным ответом" на санкции против РФ
Об этом сообщает Газета.ру.
"Реагировать однозначно. Никто не отменял правила дипломатии, одно из правил дипломатии - это взаимность", - сказал глава российского МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Узбекистана.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Также накануне CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Введение антироссийских санкций будет происходить по согласованию с Европейским Союзом.
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