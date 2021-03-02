Курс валют: цена доллара выросла до 28 грн
2 марта, 2021, 09:16
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 марта 2021 года на отметке 28,00 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 1 марта курс составлял 27,95 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 2 марта установлена на уровне 33,71 грн / евро. По состоянию на 1 марта курс составлял 33,84 грн / евро.
На наличном рынку 2 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,85 продают - по 27,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,70 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,90 - 28,80 грн / $.
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