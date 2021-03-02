Криклий анонсировал обновление общественного транспорта в ряде украинских городов: список

2 марта, 2021, 11:37

Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал обновление общественного транспорта в одиннадцати городах Украины

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

"Начинаем весну 2021 года с нового общественного транспорта в украинских городах", - говорится в сообщении.

В частности, планируется закупить 9 дуобусов для Ивано-Франковска, 26 электробусов и 20 автобусов для Запорожья; 20 трамваев, 100 автобусов и 1 кабину фуникулера для Киева; 29 троллейбусов для Луцка; 10 трамваев и 100 автобусов для Львова; 40 автобусов для Николаева; 14 трамваев для Одессы; 19 троллейбусов для Сум; 10 автобусов для Тернополя; 35 вагонов метро и 49 троллейбусов для Харькова; 40 троллейбусов для Чернигова.

По словам Криклия, обновление транспорта реализуется совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины". Так, в рамках первой фазы проекта обновления ждут 20 украинских городов.

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