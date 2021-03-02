Кличко выиграл у 1+1 иск о фейковой информации в программе Дубинского

2 марта, 2021, 16:23

Мэр Киева Виталий Кличко выиграл иск к каналу 1+1 относительно программы "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Как постановил Подольский районный суд, в программе "Деньги" была обнародована ложная информация.

Согласно решению канал должен опровергнуть информацию о Кличко и удалить ее со всех связанных с ней информационных ресурсов.