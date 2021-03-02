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Espreso.tvОбществоКличко выиграл у 1+1 иск о фейковой информации в программе Дубинского

Кличко выиграл у 1+1 иск о фейковой информации в программе Дубинского


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко выиграл иск к каналу 1+1 относительно программы "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Как постановил Подольский районный суд, в программе "Деньги" была обнародована ложная информация.

Согласно решению канал должен опровергнуть информацию о Кличко и удалить ее со всех связанных с ней информационных ресурсов.

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