Кличко выиграл у 1+1 иск о фейковой информации в программе Дубинского
2 марта, 2021, 16:23
Мэр Киева Виталий Кличко выиграл иск к каналу 1+1 относительно программы "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация
Об этом сообщает пресс-служба городского головы.
Как постановил Подольский районный суд, в программе "Деньги" была обнародована ложная информация.
Согласно решению канал должен опровергнуть информацию о Кличко и удалить ее со всех связанных с ней информационных ресурсов.
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