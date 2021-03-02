Клуб, который выложил за лидера "Шахтера" 50 млн евро, объявил о банкротстве

2 марта, 2021, 10:10

Действующий чемпион Китая по футболу "Цзянсу Сунин", который в 2016 году купил у "Шахтера" бразильца Алекса Тейшейру за 50 млн евро, объявил о ликвидации

Об этом сообщает Sky Sports .

Президент Suning Commerce Group Чжан Цзидун, которая владеет "Цзянсу Сунин", заявил, что клуб прекращает свое существование. Компанией было принято решение сосредоточиться на своей непосредственной деятельности - оптово-розничной торговли и свернуть сторонние проекты.

Клуб основали в 1994 году, а Suning Commerce Group приобрела его в 2015 году. "Цзянсу Сунин" в 2020 году выиграл чемпионат Китая.

За "Цзянсу Сунин" 5 сезонов сыграл бывший лидер "Шахтера" Алекс Тейшейра, за которого китайцы в 2016 году заплатили "Шахтеру" рекордные на то время для украинского клуба 50 млн евро.

Suning Commerce Group также является владельцем "Интера", поэтому вскоре проблемы с финансированием могут возникнуть и у итальянского клуба.

10 января сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде Алекса Тейшейру, которого "Шахтер" продал за 50 млн евро.

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