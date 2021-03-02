Глава Национальной службы здоровья вакцинировался препаратом Covishield
Об этом он рассказал в видеообращении, которое обнародовано НСЗУ в Facebook.
"Сегодня я нахожусь в Киевской городской клинической больнице №1, где сформирована команда для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодня та команда, которая работала, завершает свою работу, и остались неиспользованные дозы вакцины. Это вакцина Covishield / AstraZeneca, она безопасна и зарегистрирована в Украине. Прививка вакциной, которая доступна сегодня, несет меньше рисков, чем риск заболеть коронавирусной болезнью и собственно умереть. Поэтому я призываю всех граждан, в том числе медицинских работников, активно прививаться и собственным примером демонстрировать, что эта процедура является безопасной ", - сказал Виленский.
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Он добавил, что массовые прививки уменьшат расходы на преодоление пандемии COVID-19.
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