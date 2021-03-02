Глава Нацполиции после ликвидации разрешительной системы на выдачу оружия пригрозил конфискациями в случае выявления нарушений
Об этом руководитель Нацполиции Игорь Клименко рассказал в комментарии " Цензору ".
По словам Клименко, после аннулирования разрешения владелец обязан сдать оружие (при наличии - основные части оружия) или устройство, патроны и боеприпасы к ним в орган полиции. Далее гражданин принимает решение: переоформить или реализовать оружие. Реализовать - это продать через соответствующие магазины.
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"В случае несогласия собственника с решением органа полиции об аннулировании указанного разрешения материалы передаются в суд для решения вопроса о принудительном изъятии оружия, основных частей оружия, устройств, патронов и боеприпасов к ним. Как я уже говорил, 9 сотрудников полиции, причастных к этой схеме, уволены со службы. Но таких может быть больше. И я надеюсь, что все причастные обязательно ответят за свои незаконные действия ", - отметил глава Нацполиции.
Клименко добавил, что служебное расследование продолжается, и на 10 дней прекращается оформление, выдача разрешений и перерегистрация разрешенных видов оружия.
- Напомним, 1 марта Клименко расформировал подразделение, которое выдавало разрешения на владение оружием.
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