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ГФС заблокировала 44 сайты по продаже фальсифицированного алкоголя


фото: epravda
Государственная фискальная служба (ГФС) в Киеве заблокировала 44 сайта по продаже фальсифицированного алкоголя

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, сотрудники налоговой милиции ГФС в Киеве установили ряд сайтов, которые предлагали продажу алкогольных напитков с явными признаками фальсификации, как в Киеве, так и в Украине в целом.

Правоохранители установили провайдеров хостинга, которые предоставляли услуги по поддержке доменных имен указанных веб-ресурсов, и заблокировали их работу. Отмечается, что всего таких сайтов было 44.

Сейчас ГФС устанавливает круг лиц, причастных к незаконному обороту подакцизных товаров.

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