Форвард "Динамо" намекнул, что не собирается возвращаться в Украину
Об этом сообщает SER .
По словам Соля, который на правах аренды играет в "Тенерифе", признался, что хочет и дальше наслаждаться испанским футболом.
"Это сложный вопрос. У меня даже нет ответа. Хотел бы и дальше наслаждаться испанским футболом, я вас не обманываю", - сказал Фран Соль.
Фран Соль нынешний сезон проводит в аренде в команде с Канарских островов, которая выступает во втором испанском дивизионе. Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона 2020/2021. Нападающий успел сыграть 25 матчей, забить 7 мячей и отдать 2 ассиста за "Тенерифе".
28-летний Фран Соль родился в Мадриде и занимался в футбольных школах "Викальваро", "Райо Вальекано" и "Реала". Выступал за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал" и нидерландский "Виллем II».
"Динамо" Соль сыграл 24 матча во всех турнирах и отличился 4 голами.
- 1 октября стало известно, что футбольный клуб "Тенерифе" договорился с "Динамо" об аренде форварда киевлян Франа Соля.
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