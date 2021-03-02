Федоров анонсировал запуск онлайн-прописки по всей стране до конца 2021 года
Об этом сообщает Укринформ .
"В апреле мы уже будем запускать эту услугу на Diia.Summit. И постепенную с каждым месяцем десятки новых городов будут подключаться к этой услуге. Надеюсь, что за год мы сможем вообще все громады подключить к смене места регистрации", - сказал Федоров.
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Он добавил, что запуск этой услуги позволит иметь актуальную информацию о реальном количестве людей, которые проживают.
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"Эту услугу мы будем запускать в апреле. Она будет работать очень удобно, в несколько кликов", - сказал вице-премьер.
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