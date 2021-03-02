ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального

2 марта, 2021, 15:25

Европейский союз ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным

Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц, сообщает агентство DPA .

Как пишет DPA со ссылкой на источники, правовой акт о европейских санкциях против России уже принят в письменной форме. В ближайшее время документ будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что сегодня США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием Навального. Эти ограничения синхронизированы с европейскими.

Глава МИД России Сергей Лавров уже успел пригрозить США "однозначным ответом" на санкции против РФ.

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