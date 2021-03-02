Экс-тренера "Спартака" и сборной России Романцева госпитализировали с инфарктом

2 марта, 2021, 09:38

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев перенес инфаркт и был прооперирован

Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".

В клубе заявили, что 67-летнего Романцева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он был успешно прооперирован, тренер чувствует себя хорошо.

Олег Романцев играл за "Спартак" с 1976 по 1983 год. Тренировал московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба, он выводил спартаковцев в полуфинал Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка кубков.

В 1994 - 1996 и 1998 - 2002 годах тренировал сборную России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb