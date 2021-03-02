Экс-тренера "Спартака" и сборной России Романцева госпитализировали с инфарктом
2 марта, 2021, 09:38
Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев перенес инфаркт и был прооперирован
Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".
В клубе заявили, что 67-летнего Романцева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он был успешно прооперирован, тренер чувствует себя хорошо.
Олег Романцев играл за "Спартак" с 1976 по 1983 год. Тренировал московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба, он выводил спартаковцев в полуфинал Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка кубков.
В 1994 - 1996 и 1998 - 2002 годах тренировал сборную России.
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