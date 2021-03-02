Джонсон заявил, что Великобритания готова принять все матчи Евро-2020

2 марта, 2021, 14:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна готова, в случае необходимости, принять все матчи чемпионата Европы по футболу

Об этом сообщает The Sun.

По словам Джонсона, если из-за пандемии с проведением турнира в 12 различных городах континента возникнут проблемы, Британия готова взять его организацию на себя.

"Мы готовы принять любые матчи, которые они захотят провести", - заверил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания способна организовать Евро-2020 самостоятельно, благодаря быстрым темпам вакцинации от коронавируса. Джонсон убежден, что успешное проведение Евро может помочь в борьбе за право организации чемпионата мира-2030.

Из-за пандемии Евро-2020 перенесли на 2021 год. Матчи ЧЕ должны состояться с 11 июня по 11 июля в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Напомним, 27 января в УЕФА подтвердили, что намерены провести чемпионат Европы по футболу в 12 различных странах.

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