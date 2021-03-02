До восьми лет лишения свободы: Рада ужесточила ответственность для "телефонных минеров"

2 марта, 2021, 14:00

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об усилении ответственности для "телефонных минеров"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За законопроект №3911 "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" проголосовали 286 народных депутатов.

Документ вносит изменения, которыми предусматривается ответственность в виде лишения свободы от 4 до 8 лет для "телефонных террористов", если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения или учреждения образования или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно.

В свою очередь за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Однако за такое же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

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