ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Раду: всего 34 человека

2 марта, 2021, 20:45

2 марта Центральная избирательная комиссия завершила процесс регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточные выборы нардепов, которые состоятся 28 марта 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, 2 марта ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на выборы в парламент - Ивана Ивановича Макара от политической партии "Важен каждый", Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко как самовыдвиженцев.

Также Комиссия завершила процесс регистрации. Всего зарегистрированы 34 кандидата - 20 человек, выдвинутых политическими партиями, и 14 самовыдвиженцев.

В ОИО № 50 в Донецкой области зарегистрировали 19 кандидатов: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка, Андрея Бондаренко, Юлию Гакову, Надежду Масло, Ларису Ревву, Андрея Масенца, Антона Ровенского, Андрея Аксенова, Юлию Кузьменко, Николая Головко.

В ОИО № 87 в Ивано-Франковской области - 15 кандидатов: Михаила Ноняка, Александра Леонидовича Шевченко, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Желоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Еще 30 заявок комиссия не зарегистрировала из-за невнесения залога или несоответствия документов.

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