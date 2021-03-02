Чем скорее украинцы вакцинируются - тем скорее наладится экономическая ситуация, - нардеп Стефанишина
2 марта, 2021, 07:04
Экономическая ситуация в Украине улучшится, когда граждане получат коллективный иммунитет, поэтому важно провести вакцинацию как можно скорее
Об этом Ольга Стефанишина, народный депутат от фракции "Голос", представитель медицинского комитета ВРУ, сказала в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Есть прямая корреляция между экономическим кризисом и уровнем вакцинации. Люди часто не понимают, что чем скорее мы все провакцинуемся, получим коллективный иммунитет - тем скорее все заработает", - сказала Стефанишина.
По ее словам, экономическая ситуация в Украине "напрямую зависит от того, как быстро мы вакцинируемся".
- Владимир Зеленский заявил, что бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам в соответствии с планом кампании вакцинации.
- В Украине начался запись на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дия" или через контакт-центр МЗ.
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