Чем скорее украинцы вакцинируются - тем скорее наладится экономическая ситуация, - нардеп Стефанишина

2 марта, 2021, 07:04

Экономическая ситуация в Украине улучшится, когда граждане получат коллективный иммунитет, поэтому важно провести вакцинацию как можно скорее

Об этом Ольга Стефанишина, народный депутат от фракции "Голос", представитель медицинского комитета ВРУ, сказала в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Есть прямая корреляция между экономическим кризисом и уровнем вакцинации. Люди часто не понимают, что чем скорее мы все провакцинуемся, получим коллективный иммунитет - тем скорее все заработает", - сказала Стефанишина.

По ее словам, экономическая ситуация в Украине "напрямую зависит от того, как быстро мы вакцинируемся".